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Kocaeli'de Etkileyici 'Sis Denizi' Manzarası

Kocaeli'nin doğu kesimini etkisi altına alan sis bulutu, şehri adeta bir 'sis denizi'ne dönüştürdü.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 09:40
Kocaeli'de Etkileyici 'Sis Denizi' Manzarası

Kocaeli'de etkili olan sis bulutu, şehrin doğu bölümünü kaplayarak adeta bir "sis denizi" oluşturdu. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü bu bölgede, sis görüş mesafesini oldukça düşürdü.

Kartepe ve İzmit ilçelerinin üzerine yayılan sis, bölgeye gitmek isteyenleri de zorladı. Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'ye ulaşmaya çalışanlar, sisin içinden geçerek bölgeye ulaştı. Kentin yüksek kesimlerinden bakıldığında, Kartepe ve İzmit'in tamamen sisle kaplandığı gözlemlendi.

Bu etkileyici manzarayı gören bazı vatandaşlar, sis denizinin güzelliklerini fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Kocaeli'de sis, şehrin doğu bölümünün üzerini kapladı.

Kocaeli'de sis, şehrin doğu bölümünün üzerini kapladı.

Kocaeli'de sis, şehrin doğu bölümünün üzerini kapladı.

Kocaeli'de sis, şehrin doğu bölümünün üzerini kapladı.

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