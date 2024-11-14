Kocaeli'de Ev Hırsızlığı: 4 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de, evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ilçesindeki bir evden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı bilgisinin ardından harekete geçti. Hırsızlık olayına karıştıkları değerlendirilen S.I, S.Ö, S.I, E.K, A.Ç ve Z.K, Eskişehir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılardan S.I’nın 60, S.Ö’nün 22, S.I’nın 14, E.K’nin 6, A.Ç’nin 60 ve Z.K’nin 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.I, S.Ö, E.K ve A.Ç tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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