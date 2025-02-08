Kocaeli'de Feci Kaza: 5 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. İnönü Mahallesi GOSB yolunda gerçekleşen kazada, Hamza Ç.'nin kullandığı 41 AIH 284 plakalı otomobil, aynı yöne giden Selim Y.'nin kullandığı 34 LF 0923 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Kaza sonucu, devrilen aracın sürücüsü Selim Y. ile yolcuları M.Y., H.Y., T.Y. ve otomobil sürücüsü Hamza Ç. yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumuyla ilgili henüz kesin bir bilgi verilmedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.