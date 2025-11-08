Kocaeli'de Parfüm Dolum Fabrikasında Yangın: 6 Ölü, 1 Yaralı

Dilovası'nda fabrikanın alevlere teslim olduğu olayda ekipler müdahale etti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir parfüm dolum fabrikasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü, dumanlar gökyüzünü kapladı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleler sonucu, yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Soruşturma ve incelemeler sürüyor; yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

