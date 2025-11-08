Kocaeli'de Parfüm Dolum Fabrikasında Yangın: 6 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin Dilovası'ndaki parfüm dolum fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:28
Kocaeli'de Parfüm Dolum Fabrikasında Yangın: 6 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'de Parfüm Dolum Fabrikasında Yangın: 6 Ölü, 1 Yaralı

Dilovası'nda fabrikanın alevlere teslim olduğu olayda ekipler müdahale etti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir parfüm dolum fabrikasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü, dumanlar gökyüzünü kapladı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleler sonucu, yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Soruşturma ve incelemeler sürüyor; yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE BULUNAN BİR PARFÜM DOLUM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 6 KİŞİ...

KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE BULUNAN BİR PARFÜM DOLUM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 1 KİŞİ DE YARALANDI.

KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE BULUNAN BİR PARFÜM DOLUM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINDA 6 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus Festivali'nde Tarih ve Kültür Buluşması
2
Meloni Roma’da Abbas ile Görüştü: Gazze için Trump Planının Hızlı Uygulanması Çağrısı
3
ETÜ'de Yürüyüş: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans
4
Hakkari-Van Karayolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Osmangazi’de Organik Ahududu Seferberliği: Bağlı Mahallesi'nde Erken Hasat
6
Söke Devlet Hastanesi'nden Organ Bağışı Farkındalığı
7
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik