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Kocaeli'de Park Yeri Kavgasında 4 Yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:03
Kocaeli'de Park Yeri Kavgasında 4 Yaralı

Kocaeli'de Komşular Arasında Sopalı Kavga!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, araç park etme meselesi yüzünden komşular arasında çıkan kavga, yaralamalarla sonuçlandı. Piyalepaşa Mahallesi 579. Sokak'ta meydana gelen olayda, P.A, N.A, M.Y. ve Y.Y. arasında şiddetli bir tartışma başladı.

Tartışma büyüyünce taraflar arasında sopaların kullanıldığı bir kavga döküldü. Kavga sonucunda 4 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, park yeri sorunlarının komşular arası ilişkileri olumsuz etkilediği bir kez daha gözler önüne serildi.

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