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Kocaeli'de Rüşvet Suçlaması: Avukata 6 Yıl Hapis İstemi

Kocaeli'de mahkeme başkanına rüşvet vermeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan avukata 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 17:22
Kocaeli'de Rüşvet Suçlaması: Avukata 6 Yıl Hapis İstemi

Kocaeli'de Rüşvet İddiası

Kocaeli'de bir mahkeme başkanına rüşvet suçlamasıyla tutuklanan avukat için 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Kocaeli Adliyesi'nde yürütülen soruşturmada, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sanığın Eylemleri Detaylandırıldı

İddianamede, 21 Kasım 2024 tarihinde tutuklu sanık S.D.'nin mahkeme başkanının yanına tanışmak amacıyla gittiği belirtiliyor. Sohbet sırasında, S.D.'nin FETÖ üyeliğinden yargılanan bir sanığın adli kontrol kararının kaldırılması için talepte bulunacaklarını ifade ettiği kaydedildi.

S.D., 4 gün sonra tekrar Kocaeli Adliyesi'ne gelerek mahkeme başkanının odasına gitti. İddianameye göre, ”S.D.'nin mahkeme başkanının odasından çıkarken yanında getirdiği, çikolata ve zarf içerisinde 2 bin 500 dolar olduğu belirtilen karton çantayı müştekinin odasına bıraktığı ifade edildi. Sanık, 4 Aralık'ta üçüncü kez mahkeme başkanının odasına giderek özür diledi.

Yargılama Süreci

Sanık S.D. hakkında rüşvet vermek suçlamasıyla dava açıldı. Yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacağı belirtildi.

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