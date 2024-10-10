Kocaeli'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kocaeli'de Silahlı Kavga Ortalığı Karıştırdı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Erenler Mahallesi Reşadiye Sokak’taki bir ikamette, kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi arasında tartışma başladı. Belirtilen sebepler doğrultusunda büyüyen tartışma, kısa sürede kavga haline dönüştü.

Kavga Sonrası Yaralanmalar

Söz konusu çatışmada Ö.D. ve İ.K. silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı; Ö.D. komşusunun aracı ile, İ.K. ise ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Ö.D.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Polis Kaçan Şüphelileri Arıyor

Olay sonrasında, kaçan zanlıları tespit etmek ve yakalamak amacıyla polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.