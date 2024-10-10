DOLAR
34,26 -0,3%
EURO
37,45 0,1%
ALTIN
2.895,76 -0,33%
BITCOIN
2.053.583,77 -0,36%

Kocaeli'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

İzmit'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri arıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 00:05
Kocaeli'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kocaeli'de Silahlı Kavga Ortalığı Karıştırdı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Erenler Mahallesi Reşadiye Sokak’taki bir ikamette, kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi arasında tartışma başladı. Belirtilen sebepler doğrultusunda büyüyen tartışma, kısa sürede kavga haline dönüştü.

Kavga Sonrası Yaralanmalar

Söz konusu çatışmada Ö.D. ve İ.K. silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı; Ö.D. komşusunun aracı ile, İ.K. ise ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Ö.D.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Polis Kaçan Şüphelileri Arıyor

Olay sonrasında, kaçan zanlıları tespit etmek ve yakalamak amacıyla polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve...

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve...

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
2
Netanyahu ve Biden: İran'a Olası Saldırı Planı Üzerinde Anlaşmaya Yakın
3
11 Ekim 2024 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Organizasyonlar
4
Fransa ve İngiltere'den Lübnan İçin Acil Ateşkes Çağrısı
5
Başakşehir'deki İş Kazası: Kasa Düşmesi Güvenlik Kamerasında
6
KKTC Vatandaşları Lübnan'dan Mersin'e Tahliye Edildi
7
Filistin'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki Arazi Gasbına Sert Tepki

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak