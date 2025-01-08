Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, Zanlı Tutuklandı

Kocaeli Karamürsel'de Silahlı Saldırı Şoku

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda, Maksut Beytaş (56) hayatını kaybetti. Olay, iki gün önce ATM'den para çekeceği esnada U.B. (22) tarafından gerçekleştirildi.

Olayın Gelişimi ve Zanlı Tutuklaması

Olay sonrası kaçan zanlı U.B., İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan U.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından, U.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Maksut Beytaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, olayın detayları merak ediliyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.