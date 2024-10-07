Kocaeli'de Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Düzenlendi

Kocaeli'de Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından deprem riski altındaki bölgelerdeki şehirlerin güvenli ve yaşanabilir şekilde yeniden yapılandırılması amacıyla "Deprem, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" gerçekleştirildi. Etkinlik Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) bünyesinde düzenlendi.

Vali İlhami Aktaş: Zulmün Sona Ermesi Gerek

Çalıştayda konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce masumun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu duruma dikkat çekti ve zulmün bir an önce sona ermesini istedi. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olarak son yıllarda yangın, sel, kuraklık gibi doğal afetlerle mücadele ettiğini vurguladı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: Çalışmaların Önemi

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak çalışmaların multidisipliner bir süreç olduğunu belirtti ve doğal afetlerin etkilerinin azaltılabileceğini ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş: Dirençli Şehir Hedefi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, afete hazırlık öncesinde kentsel dönüşüm uygulamalarının önemine değinerek, "Dirençli Şehir Kocaeli" hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Kente 150 bin bağımsız birim için güçlendirme veya yeniden inşa edilmesi gerektiği bilgisine de yer verdi.

Prof. Dr. Muzaffer Elmas: Deprem Yönetmeliklerinin Önemi

KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Türkiye'nin deprem bölgesi haritasının gelişime açık olduğunu belirterek, deprem yönetmeliklerinin yenilendiğini hatırlattı. Elmas, Şili örneğini vererek, deprem riski yüksek olan binalar için gerekli önlemlerin hızla alınması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın: Kentsel Dönüşüm İklim Dostu Olmalı

Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, şehirlerin büyüdükçe kentsel dönüşüm çalışmalarının iklim dostu ilkelerle uyumlu hale gelmesi gerektiğini belirterek, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunun önemine değindi.

Sonuç ve Çalıştayın Geleceği

Çalıştayda, deprem, kentsel dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi konular ele alındı. Çalıştaya katılan uzmanların hazırladığı bildiriler, yayınlanarak ilgili kurumlarla paylaşılacak.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), deprem riski altındaki bölgelerde şehirlerin güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde yeniden yapılandırılması hedefiyle Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ev sahipliğinde, "Deprem, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" gerçekleştirdi. TÜBA Asli Üyesi ve KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bir konuşma yaptı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), deprem riski altındaki bölgelerde şehirlerin güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde yeniden yapılandırılması hedefiyle Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ev sahipliğinde, "Deprem, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" gerçekleştirdi. TÜBA Asli Üyesi ve KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bir konuşma yaptı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), deprem riski altındaki bölgelerde şehirlerin güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde yeniden yapılandırılması hedefiyle Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ev sahipliğinde, "Deprem, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" gerçekleştirdi. TÜBA Asli Üyesi ve KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bir konuşma yaptı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), deprem riski altındaki bölgelerde şehirlerin güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde yeniden yapılandırılması hedefiyle Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ev sahipliğinde, "Deprem, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" gerçekleştirdi. TÜBA Asli Üyesi ve KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bir konuşma yaptı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), deprem riski altındaki bölgelerde şehirlerin güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde yeniden yapılandırılması hedefiyle Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ev sahipliğinde, "Deprem, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" gerçekleştirdi. TÜBA Asli Üyesi ve KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bir konuşma yaptı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), deprem riski altındaki bölgelerde şehirlerin güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde yeniden yapılandırılması hedefiyle Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ev sahipliğinde, "Deprem, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" gerçekleştirdi. TÜBA Asli Üyesi ve KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bir konuşma yaptı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), deprem riski altındaki bölgelerde şehirlerin güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde yeniden yapılandırılması hedefiyle Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ev sahipliğinde, "Deprem, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" gerçekleştirdi. TÜBA Asli Üyesi ve KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bir konuşma yaptı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), deprem riski altındaki bölgelerde şehirlerin güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde yeniden yapılandırılması hedefiyle Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ev sahipliğinde, "Deprem, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" gerçekleştirdi. TÜBA Asli Üyesi ve KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bir konuşma yaptı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), deprem riski altındaki bölgelerde şehirlerin güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde yeniden yapılandırılması hedefiyle Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ev sahipliğinde, "Deprem, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" gerçekleştirdi. TÜBA Asli Üyesi ve KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bir konuşma yaptı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), deprem riski altındaki bölgelerde şehirlerin güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde yeniden yapılandırılması hedefiyle Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ev sahipliğinde, "Deprem, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" gerçekleştirdi. TÜBA Asli Üyesi ve KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bir konuşma yaptı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), deprem riski altındaki bölgelerde şehirlerin güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde yeniden yapılandırılması hedefiyle Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ev sahipliğinde, "Deprem, Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" gerçekleştirdi. TÜBA Asli Üyesi ve KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, bir konuşma yaptı.