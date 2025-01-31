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Kocaeli'de Trafik Kazasında Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli Kandıra'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışmasında ağır yaralanan 15 yaşındaki Eymen B. yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:37
Kocaeli'de Trafik Kazasında Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Acı Kaza: 15 Yaşındaki Eymen B. Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki Eymen B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

D-605 kara yolu Alaybey Mahallesi mevkisinde gerçekleşen kazada, Kefken yönünde ilerleyen N.K. yönetimindeki 34 GL 8667 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.E. idaresindeki 41 BC 235 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucunda yaralanan 7 kişi arasında 2'sinin durumu ağırdı.

Cenaze Töreni Düzenlendi

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kandıra Mehmet Kazım Dinç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Eymen B. için Alaybey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Eymen B.'nin cenazesi, Alaybey Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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