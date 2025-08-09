DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.751.524,75 -0,04%

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı, Ulaşım Aksadı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kaza sonrası 5 kişi yaralandı ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 08:53
Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı, Ulaşım Aksadı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası!

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası, 5 kişinin yaralanmasına ve ulaşımda ciddi aksaklıklara yol açtı.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Gültepe Tüneli'nde, İstanbul istikametinde 2 otomobil, bir panelvan, minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı bir olayda gerçekleşti. Yavaşlayan trafik akışı nedeniyle tünel girişinde başka 2 otomobilin çarpışması da kazanın etkisini artırdı.

Yardım Ekipleri Hızla Geledi

Olayın hemen ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Trafik Aksaklıkları ve Yoğunluk

Kazanın hemen sonrasında, otoyolun İstanbul yönünde ulaşımın yalnızca tek şeritten sağlanması, araç yoğunluğuna sebep oldu. Bu durum, sürücüler için zorlu anlar yaşatırken, yetkililer durumu kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.

İLGİLİ HABERLER

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!
2
Türkiye'nin LLDC Konusundaki Rolü: BM Yüksek Temsilcisi Fatima'nın Değerlendirmesi
3
Türk Savunma Sanayisi, 1 Yılda 278 Zırhlı Araç ve Yeni Üretim Tesisi Kuruyor
4
Ağrı Sınırında Mehmetçik, İleri Teknolojiyle Yasa Dışı Geçişleri Engelliyor
5
Sudan Büyükelçi Eltayeb: HDK'nin 'Paralel' Hükümeti Sadece Hayal
6
Kayseri'de Hafif Ticari Araç 1,5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Çarptı, Hayatını Kaybetti
7
Balıkesir'in Paşalimanı Adası'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı