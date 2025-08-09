Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı, Ulaşım Aksadı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası!

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası, 5 kişinin yaralanmasına ve ulaşımda ciddi aksaklıklara yol açtı.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Gültepe Tüneli'nde, İstanbul istikametinde 2 otomobil, bir panelvan, minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı bir olayda gerçekleşti. Yavaşlayan trafik akışı nedeniyle tünel girişinde başka 2 otomobilin çarpışması da kazanın etkisini artırdı.

Yardım Ekipleri Hızla Geledi

Olayın hemen ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Trafik Aksaklıkları ve Yoğunluk

Kazanın hemen sonrasında, otoyolun İstanbul yönünde ulaşımın yalnızca tek şeritten sağlanması, araç yoğunluğuna sebep oldu. Bu durum, sürücüler için zorlu anlar yaşatırken, yetkililer durumu kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.