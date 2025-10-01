Kocaeli Derince'de Motosikletli Silahlı Saldırı Girişimi: 4 Şüpheli Tutuklandı

Yayın Tarihi: 01.10.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 22:47
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, motosikletle silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu gün yüzüne çıktı.

Operasyon ve soruşturma

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifresine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 8 ayrı suçtan aranan firari S.Y'nin azmettirmesiyle saldırının planlandığını tespit etti. Silahlı saldırı girişimi 27 Eylül tarihinde engellendi.

Gözaltılar ve ele geçirilenler

Soruşturma kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, saldırıda kullanılmak üzere saklandığı belirlenen ruhsatsız tabanca, 44 mermi ve plakasız motosiklet ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan tutuklandı.

