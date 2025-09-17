Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki Toprak Yiğitdoğan yaşamını yitirdi; şüpheli Y.T. polis tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:37
Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Olay yerinde gerginlik, şüpheli kısa sürede yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada Toprak Yiğitdoğan (19) yaşamını yitirdi. Olay, Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda çalışan Toprak Yiğitdoğan (19) ile Y.T. (18) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Y.T. tarafından tabancayla ateş edildi.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yiğitdoğan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Y.T., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi' Paneli
3
Yurdakul: Terörsüz Türkiye Devlet Politikası Haline Geldi
4
Tokat Artova'da makilik yangını söndürüldü: 50 dönüm zarar
5
THY Port Sudan uçuşlarını başlattı — İstanbul-Port Sudan seferleri
6
TEKNOFEST Zaman Tüneli: Teknolojinin Dünü ve Bugünü
7
Kırklareli'de IPARD III Tanıtımı: TKDK Başkanı Antalyalı'dan 74 Milyar Dolar Vurgusu

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa