Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Olay yerinde gerginlik, şüpheli kısa sürede yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada Toprak Yiğitdoğan (19) yaşamını yitirdi. Olay, Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda çalışan Toprak Yiğitdoğan (19) ile Y.T. (18) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Y.T. tarafından tabancayla ateş edildi.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yiğitdoğan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Y.T., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.