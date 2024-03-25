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Kocaeli'nde Tır kazasında sürücü yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerlere çarparak ağaçlık alana uçtu. Kazada Tır sürücüsü yaşamını yitiri.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 18:20
Kocaeli'nde Tır kazasında sürücü yaşamını yitirdi

İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir Tır, bariyerlere çarpıp ağaçlık alana uçtu. Kaza sonucunda tırın sürücüsü olan Şaban Yılmaz (57) yaşamını yitirdi.

TEM Otoyolu İzmit Şirintepe geçişi İstanbul istikametinde gerçekleşen olayda Tır'ın direksiyonunu kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik bariyerleri aşarak ağaçlık alana uçmasıyla kaza meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından tırda sıkışan sürücü kurtarıldı ancak yapılan kontrollerde Şaban Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırılırken, devrilen tır vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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