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Kocaeli'nin Emektar Kalaycısı İlyas Baykal: 54 Yıldır Bakır Parlatıyor

Kocaeli'de 67 yaşındaki kalaycı İlyas Baykal, 54 yıllık kariyerinde unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 12:02
Kocaeli'nin Emektar Kalaycısı İlyas Baykal: 54 Yıldır Bakır Parlatıyor

Kocaeli'de, 67 yaşındaki kalaycı ustası İlyas Baykal, 54 yılı geride bırakarak unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Kalaycılar Çarşısı'ndaki dükkanında hizmet veren Baykal, gençler arasında bu zanaata ilginin azaldığını belirtiyor.

Meslek hayatına 13 yaşında abisiyle birlikte başlayan Baykal, abisinin vefatından sonra işini sürdürme kararı aldığını ifade ediyor. Sağlığı elverdiği sürece kalaycılığını sürdüreceğini belirten Baykal, "Kalaycılar Çarşısı'nda 70 kalaycı vardı, derneğimiz vardı o zamanlar, ancak hepsi kapandı. Şimdi sadece biz kaldık," diye konuştu.

Gençlerin bu mesleğe yönelmediğini vurgulayan Baykal, "Zor bir meslek olduğu için maalesef çırak bulmakta zorlanıyorum," dedi. İzmit'teki son kalaycı olma unvanını taşıyan Baykal, dükkanında yer alan bazı mutfak eşyalarının 100 yıllık geçmişe sahip olduğunu aktardı.

Baykal, eski müşterileriyle hala çalıştığını, ancak ramazan ve bayram dönemlerindeki yoğunluğun artık kaybolduğunu belirtti. "İnsanlar bakırı önemsemiyor, eskiden bu metal daha fazla kullanılırdı. Şimdi teflon ve çeliğe yöneldi insanlar. Eski müşterilerimizse hala bakırı tercih ediyor," diyerek bakıra olan ilginin azaldığını dile getirdi.

Kocaeli'de yaşayan 67 yaşındaki kalaycı ustası İlyas Baykal, unutulmaya yüz tutmuş mesleği...

Kocaeli'de yaşayan 67 yaşındaki kalaycı ustası İlyas Baykal, unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya çalışıyor.

Kocaeli'de yaşayan 67 yaşındaki kalaycı ustası İlyas Baykal, unutulmaya yüz tutmuş mesleği...

Kocaeli'de yaşayan 67 yaşındaki kalaycı ustası İlyas Baykal, unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya çalışıyor.

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