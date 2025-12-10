Kocasinan'da Kırsal Atılım: Başkan Çolakbayrakdar 'Köy Kimliğini Koruyan Projeler Üretiyoruz'

Kocasinan'da kırsala yönelik vizyon: Köy kimliğini koruyan projeler

Kocasinan Belediyesi, merkez mahallelerin yanında kırsal mahalleleri de cazibe merkezine dönüştürme hedefiyle yoğun bir hizmet atağı yürütüyor. Başkan Celalettin Çolakbayrakdar, yapılan yatırımların kırsal kalkınmada öncü olduğunu ve geleceğe dönük projeler ürettiklerini söyledi.

Kırsal mahallelere kesintisiz hizmet

Yüzölçümü bakımından Kayseri’nin en büyük merkez ilçesi olan Kocasinan’da, tüm kırsal mahallelere hizmet ulaştırabilmek için ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirten Çolakbayrakdar, yatırımların mahallelerin değerini artırdığını aktardı.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, stabilize yol, kilitli taş ve beton bordür, kilitli taş tamiratı, araç ve yaya yolu yapımı gibi altyapı çalışmalarının yanı sıra oyun grubu, istinat duvarı, kamu binalarının onarımı, fırın yapımı gibi hizmetlerin de gerçekleştirildiğini anlattı.

Ayrıca sürdürülebilir kırsal kalkınma ve yeşil alan artışı için badem ve ceviz başta olmak üzere on binlerce ağacın toprakla buluşturulduğuna, tarımsal sulama için koruge borular yerleştirildiğine ve ihtiyaç duyulan mahallelerde taziye evi ile fırın yapıldığına dikkat çekildi. Okullar, sağlık ocakları ve mezarlıklar başta olmak üzere kamu binalarının bakım, onarım ve temizlik işleri ile park yapım ve yenileme çalışmalarının rutin olarak sürdüğü vurgulandı.

Köy kimliğini koruyarak tarımı güçlendirmek

Başkan Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin köy kimliğini koruması adına hayata geçirilen projelere işaret ederek, tarım, ziraat ve hayvancılığa verilen desteğin sürdüğünü söyledi. Kocasinan'ın Kayseri'de yapılan tarımın yüzde 20'sini oluşturduğu bilgisi paylaşılırken, çiftçilere kolaylık sağlamak ve üretimin verimliliğini artırmak için projeler geliştirildiği belirtildi.

Geçen yıl Hasancı köyünde gerçekleştirilen alıç ağaçlarının aşılanması çalışması örnek gösterildi; aşılamayla alıçların daha verimli hale getirileceği ifade edildi. Başkan, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kuşaklara miras bırakılacak işler yapıldığını kaydetti.

"Köyümde Hayat Var" ile gençleri tarıma çekiyorlar

Çolakbayrakdar, "Köyümde Hayat Var" projesinin gençleri tarıma yönlendirerek hem ekonomik katkı hem de kırsala dönüşü teşvik edeceğini söyledi. Beydeğirmeni'nde başlatılan projeyle gençlerin çiftçilik, ziraat ve hayvancılığa çekildiği, böylece tarımsal üretimin altyapısının güçlendirilmeye çalışıldığı aktarıldı.

Projeyle genç çiftçilerin daha fazla kazanç elde etmesi ve tarımsal üretime yönelmesinin amaçlandığı, bu çalışmaların ülke, şehir ve ilçe için planlandığı belirtildi.

Kadın kooperatifi kırsal kalkınmada model oldu

Tarım ve üretimde kadınların rolünü vurgulayan Çolakbayrakdar, Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ndeki kadınların el emeği ürünlerinin Kayseri'nin her köşesine ulaştığını söyledi. Coğrafi işareti alınan ve meşhur olan Yamula patlıcanı'nın üretiminde de kadınların emeği öne çıkarıldı.

Kayseri'nin yöresel ürünleri; erişte, çorba ve mantı gibi doğal ürünlerin tüm Türkiye'ye ulaştığı, kooperatifin kırsal kalkınmada model olduğu ve belediye tarafından her türlü desteğin sağlandığı ifade edildi.

Geleceğe dönük taahhüt

Çolakbayrakdar sözlerini, kırsal mahallelerin kendine has değerlerini öne çıkaracak çalışmaları sürdüreceklerini belirterek tamamladı: "Köy kimliğini koruyan, geleceğe nefes olan projeler üretiyoruz". Belediye, kırsal mahallelerin değerine değer katmaya devam edeceklerini vurguladı.

