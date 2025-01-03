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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Dr. Husam Ebu Safiyye'ye Destek Çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, gözaltındaki Kemal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye için sağlık çalışanlarına destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 02:19
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 02:19
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Dr. Husam Ebu Safiyye'ye Destek Çağrısı

Petro'dan Sağlık Çalışanlarına Destek Çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail tarafından gözaltına alınan Kemal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'ye destek vermesi için ülkesindeki sağlık çalışanlarına çağrıda bulundu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Petro, "Kolombiyalı tıp ve hemşirelik dernekleri ile sağlık çalışanlarını, Gazze'nin kuzeyinde bombalanarak tahrip edilen ve hastalarla sağlık personelinin zorla çıkarıldığı Kemal Adwan Hastanesinin yöneticisi Dr. Husam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için destek olmaya çağırıyorum." dedi.

Petro, Ebu Safiyye’nin küçük oğlunun İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteren tek hastaneyi etik nedenlerle bırakmayarak görevine devam ettiği için (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) hükümeti tarafından gözaltına alındı." değerlendirmesinde bulundu.

30 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sağlık personeline yönelik yaptığı baskına değinen Petro, "Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye gerçek bir kahraman." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'yi alıkoyarak, onlarca sağlık personelini de soruşturma için bir merkeze götürdü." ifadelerine yer vermişti.

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