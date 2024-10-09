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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro Hakkında Usulsüzlük Soruşturması

CNE, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun 2022 seçim kampanyasında usulsüzlük iddiasıyla soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 02:34
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 02:34
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro Hakkında Usulsüzlük Soruşturması

Gustavo Petro'nun Seçim Kampanyası Soruşturuluyor

Kolombiya Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun 2022 seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığına dair soruşturma başlattığını açıkladı.

CNE Başkanı'nın Açıklamaları

CNE Başkanı Cesar Lorduy, basına yaptığı açıklamada, Petro'nun seçim kampanyasında oy çokluğuyla suç duyurusunda bulunma kararı aldıklarını duyurdu.

Petro'nun Tepkisi

Gustavo Petro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda "Darbe başladı." ifadesini kullandı ve durumunu eleştirdi.

Seçim Kampanyası İddiaları

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Petro'nun seçim kampanya sorumlusunun Ricardo Roa olduğu ve bu ekip üyelerinin yasal harcama limitlerini aştığı, ayrıca bu harcamaları beyan etmedikleri öne sürülüyor.

Soruşturmanın Önemi

Bu soruşturmanın sonucunda, 2022 seçimlerinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülüp yürütülmediği konusunda net bir tablo ortaya çıkacağı ifade ediliyor.

2022 Seçim Sonuçları

Kolombiya'da 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda %40.34 oy ile en yüksek oyu alan Petro, 19 Haziran'daki ikinci turda ise %50.44'lük bir oranla zafer elde etmişti.

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