Kolombiya'da 34 Asker Sivillerce Alıkonuldu — Guaviare'de FARC Operasyonu

Kolombiya'da 34 asker sivillerce alıkonuldu

Guaviare'de operasyon sonrası gerilim

Kolombiya'nın orta kesiminde, Guaviare yönetim bölgesine bağlı El Retorno kırsalında yapılan operasyondan dönen 34 asker'in bölgedeki siviller tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Savunma Bakanı Pedro Sanchez, basına yaptığı açıklamada operasyonda eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) kanadına bağlı üst düzey bir ismin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Sanchez, alıkonmayla ilgili olarak "Bu bir kaçırmadır, askerlerin iradelerine aykırıdır. Derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Ombudsmanlık Kurumu ve Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulunduk." dedi.

Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Amiral Francisco Cubides ise, askerlerin tutulduğu bölgede güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 10 kişinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Cubides ayrıca hafta sonu başlatılan operasyonlarda eski FARC’ın önde gelen isimlerinden "Dumar" kod adlı Willinton Vanegas Leyva'nın öldürüldüğünü kaydetti.

Yerel basına göre bölgedeki ordu operasyonları devam ediyor. Bölgedeki silahlı gruplar nedeniyle zaman zaman güvenlik güçlerine saldırılar düzenlendiği biliniyor.