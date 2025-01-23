Kolombiya'da ELN Barış Müzakerecilerine Yakalama Kararı

Kolombiya'da ELN Mücadelesinde Yeni Gelişme

Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile barış müzakereleri sürecinin gerilmesi üzerine savcılık, bu örgütün müzakerecileri için tutuklama kararı çıkardı.

Yakalama Kararının Gerekçesi

Başsavcı Luz Adriana Camargo tarafından yayımlanan kararda, "Tutuklama emirlerinin askıya alınmasına ilişkin koşullara uyulmaması ve ELN üyelerinin yeni suçlar işlemesi" nedeniyle Cumhurbaşkanının talebi üzerine, daha önce askıya alınan tutuklama emirlerinin yeniden etkinleştirilmesine karar verildiği belirtildi. Kararda, 16 Ocak'tan bu yana süregelen şiddet olaylarının sivil halk, toplumsal liderler ve barış anlaşmasını imzalayanlar için tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

30'dan Fazla Kişi Hedef Alındı

Başsavcılık, barış müzakerelerinde yer alan Antonio Garcia ve Pablo Beltran dahil olmak üzere toplam 31 ELN üyesi için bu yakalama kararını uygulamaya geçirdi. Kolombiya hükümeti ile ELN arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması sonrası, Kasım 2022'de uygulanan tutuklama kararları yeniden faaliyete geçirildi.

Çatışmalar ve İnsan Hakları Trajedisi

Son dönemde, ELN ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 33. Cephe arasında yaşanan çatışmalar, yerinden edilenlerin sayısını 32 bini aştı. Taraflar arasındaki çatışmalar, 20 Ocak'ta açıklanan verilere göre, 80'den fazla kişinin ölümüne ve 20 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kuzey Santander Valisi William Villamizar, bu durumu büyük bir trajedi olarak nitelendirdi.

Diyalog Süreci Askıya Alındı

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, geçen hafta ELN'nin barışa dair herhangi bir irade göstermemesi nedeniyle diyalog sürecinin askıya alındığını duyurdu.