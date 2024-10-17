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Kolombiya'da Yerli Topluluklara Çevresel Yetki

Kolombiya, 115 yerli topluluğu çevresel otorite olarak tanıdı. Bu karar, topraklarının korunmasında önemli bir adım.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 04:59
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 04:59
Kolombiya'da Yerli Topluluklara Çevresel Yetki

Kolombiya'da Yerli Toplulukların Çevresel Yetkisi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 115 yerli topluluğun kendi topraklarında çevresel otorite olarak tanınmasını sağlayacak olan kararnamenin imzalandığını duyurdu.

Törenin Ayrıntıları

Bu önemli gelişme, Bogota'daki Cumhurbaşkanı Sarayı Casa de Narino'da düzenlenen bir törenle kamuoyuna açıkladı. Törende, Cumhurbaşkanı Petro'nun yanı sıra pek çok yerli temsilci de yer aldı.

Yerli Toplulukların Mücadelesi

Yerel basının aktardığı bilgilere göre, bu kararname 33 yıl süren bir mücadelenin ardından hayat buldu. Böylece yerli topluluklar, yaşadıkları bölgelerde çevre yönetimi konusunda yetki sahibi olacaklar.

Çevresel Yönetim Hakkında

Bu adım, yerli halkların topraklarının korunmasında daha etkin bir rol üstlenmelerine olanak tanıyarak, çevresel yönetim ve karar alma süreçlerinde resmi bir otorite olarak kabul edilmelerini sağlıyor. Ayrıca, doğal kaynakların etkin korunması, biyolojik çeşitliliğin muhafazası ve iklim değişikliğiyle mücadele açısından oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İfade ve Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Petro, kararnamenin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Hiç kimse, hiçbir Kolombiyalıya ya da kuruma, yerli halklar gibi insan ve doğa arasındaki hayati dengeyi nasıl kuracağını öğretemez." dedi.

Çevre Bakanı Susana Muhamad ise, bu kararın yerli halkların kendi nüfusları ve toprakları için çevresel otorite olarak tanınmasını sağladığını vurguladı ve "115 yerli topluluk, kendi topraklarında kendi bilgilerine dayalı uygulamalar gerçekleştirecek." şeklinde konuştu.

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