Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Heyelan: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC), Güney Kivu eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 7’si çocuk olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, olay, uzun bir süre devam eden şiddetli yağışların ardından Kabulu köyü'nde gerçekleşti. Heyelan sonucu birçok evin toprağın altında kalması, insanlarda büyük bir üzüntü yarattı.

Bölgedeki arama kurtarma ekipleri, kaybolanları bulmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti, tropikal iklim kuşağında yer alması nedeniyle özellikle yağış sezonlarında benzer doğal felaketlerle sıkça karşı karşıya kalıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.