Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancılar Masisi-Centre'yi Ele Geçirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyan Tırmanıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kuzey Kivu eyaletine bağlı Masisi-Centre kasabası, isyancıların eline geçti. Bu gelişme, bölgedeki güvenlik durumunu daha da kızıştırdı.

Çatışmalar Şiddetlendi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Masisi-Centre kasabasında ve çevresinde güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sonucunda, kasabanın kontrolü M23 üyelerine geçti ve bu süreçte binlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

M23’ün Etkisi Büyüyor

M23 karargahı daha önce, Şubat 2023'te bölgedeki stratejik öneme sahip Rubaya şehrini ele geçirmiş; ancak ordu tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu bu kenti terk etmek zorunda kalmıştı. Fakat son aylarda, M23 üyeleri saldırılarını artırarak, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele almış durumda.

Bölgesel Kriz Derinleşiyor

KDC’nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23, Kasım 2021’de yeniden başlayan saldırıları ile binlerce sivilin evlerinden olmasına neden olmuş ve bu durum Ruanda ile KDC arasında bir kriz yaratmıştır. KDC, Ruanda’yı bölgede bulunan altın, koltan ve kobalt gibi zengin mineraller açısından kendi çıkarları için topraklarını işgal etmeye çalışmak ve M23 isyancılarının desteklenmesi ile suçlarken, Ruanda bu iddiaları yalanlamaktadır.