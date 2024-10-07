Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Aşılama Kampanyası Başlatıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Salgınına Karşı Aşılama

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde, M çiçeği (Mpox) salgınına karşı kapsamlı bir aşılama kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Goma'da Aşılama Çalışmaları Başladı

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'da M çiçeği salgınına karşı 265 bin doz aşı uygulanacağı belirtildi.

Vaka Sayıları ve Hayat Kayıpları

Bu yılın başından itibaren KDC'de yaklaşık 5 bin doğrulanmış M çiçeği vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 620'den fazla kişi hayatını kaybetti.

M Çiçeği Virüsü Hakkında Bilgiler

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgenlerden veya enfekte bireylerden bulaşabilen bir virüstür. Enfekte bireylerin vücut döküntülerine dokunmak ya da bu döküntülerin temas ettiği giysi ve eşyaları kullanmak virüsün yayılmasına neden olabiliyor.

Belirtiler ve Tedavi Yöntemleri

Virüsün ilk belirtileri, enfeksiyondan sonra 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkabilir. Genellikle yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar görülmektedir.

Özel bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, hastalığın tedavisi genellikle antiviral ilaçlarla gerçekleştiriliyor. Çoğu hasta hastalığı hafif bir şekilde geçirerek birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.