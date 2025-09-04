DOLAR
41,18 -0,01%
EURO
48,11 -0,07%
ALTIN
4.690,36 0,51%
BITCOIN
4.558.742,41 1,3%

Konya Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan A.T. ve M.A. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:14
Konya Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Konya Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

İlçe emniyeti üç kişiyi gözaltına aldı, iki şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T., M.A. ve M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.T. ve M.A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken; M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti
2
Google servislerine erişim sorunu: Türkiye dahil birçok ülke etkilendi
3
Türkiye'nin Plastik Kirliliğiyle Mücadelesi: 44 Eylemlik Yol Haritası
4
Google Kesintisi: Sayan'dan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne Rapor Talebi
5
Gazze'de 3. Yıl: 785 Bin Öğrenci Eğitimden Mahrum
6
Bartın'da Deniz Kirliliği: VOLGA-DON 5021'in Şirketine 10 milyon 918 bin 908 TL Ceza
7
Giresun (Tirebolu) Silahlı Kavgada 1 Şüpheli Daha Tutuklandı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor