Konya'da 29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. Yılı Fener Alayıyla Kutlandı

Konya'da Valiliğin organizasyonuyla düzenlenen fener alayında vatandaşlar Kılıçarslan Meydanı'ndan Atatürk Anıtı'na yürüdü; etkinlik İstiklal Marşı ile sona erdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 20:32
Konya'da 29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. Yılı Fener Alayıyla Kutlandı

Konya'da 29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. Yılı Fener Alayıyla Kutlandı

Valiliğin organizasyonuyla Kılıçarslan Meydanı'nda buluşma

Konya'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Valiliğin organizasyonuyla çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı.

Katılımcılar, bando eşliğinde marşlar söyleyerek yürüdü ve kortej halinde Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na ulaşarak tören düzenledi.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Tören boyunca birlik ve beraberlik vurguları öne çıktı.

Vali İbrahim Akın, Cumhuriyet'in 102. yılına ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek katılanlara teşekkür etti.

Törene Konya protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konya'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı...

Konya'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Etkinliğe Valiİ brahim Akın (sol 4) ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay (sol 5) da katıldı.

Konya'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı...

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT'nin tabii platformu yeni sezonunu tanıttı
2
Bursa Mudanya'da Ev Yangını: Dumandan Etkilenen Yaşlı Çift Hastaneye Kaldırıldı
3
29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. Yılı Fransa ve Avusturya'da Kutlandı
4
Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
5
Trabzon'da Silahlı Kavga: Aynı Aileden 3 Kişi Yaralandı
6
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
7
Van'da Solunum Sıkıntısı Çeken Hasta, Ambulans Helikopter ile Hastaneye Nakledildi

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar