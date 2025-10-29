Konya'da 29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. Yılı Fener Alayıyla Kutlandı

Valiliğin organizasyonuyla Kılıçarslan Meydanı'nda buluşma

Konya'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Valiliğin organizasyonuyla çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı.

Katılımcılar, bando eşliğinde marşlar söyleyerek yürüdü ve kortej halinde Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na ulaşarak tören düzenledi.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Tören boyunca birlik ve beraberlik vurguları öne çıktı.

Vali İbrahim Akın, Cumhuriyet'in 102. yılına ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek katılanlara teşekkür etti.

Törene Konya protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

