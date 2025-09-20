Konya'da Apartman Yangını: 7'si Çocuk 13 Kişi Dumandan Etkilendi

Konya'da apartmanda yangın: 7'si çocuk 13 kişi dumandan etkilendi

Olay yerinde müdahale ve tahliyeler yapıldı

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Campınar Sokak'taki bir apartmanın 2. katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu dumandan etkilenen 7'si çocuk olmak üzere 13 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası söz konusu dairede hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor; yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

