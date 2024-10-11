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Konya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Konya'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü göçmen kaçakçılığı nedeniyle tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:42
Konya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Konya'da Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Konya'nın Karatay ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, 5 düzensiz göçmen ele geçirildi. Olayla ilgili olarak aracın sürücüsü, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Operasyon Detayları

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, gerçekleştirdikleri uygulamada bir aracı durdurdu. Yapılan incelemede araç içerisinde 5 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sürücü Tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü, mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Yasal süreç devam ederken, aracın 60 gün süreyle trafikten men edilmesine ve 32 bin 233 lira ceza kesilmesine karar verildi.

Düzensiz Göçmenlerin Durumu

Düzensiz göçmenler, gerekli prosedürler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Yerel yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin süreceğini belirtti.

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