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Konya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Dört düzensiz göçmen, Konya'da polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 20:00
Konya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Konya'da Düzensiz Göçmen Yakalandı

Konya'da, emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda 4 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gerçekleşti.

Takip ve Durdurma Aşaması

Polisin takibi sonucu belirlenen bir araç, sınır illerinden geldiği ve Konya üzerinden İzmir'e geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi. Normal güzergahlardan saparak ara yolları tercih eden araç, Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği ekipleriyle koordineli olarak durduruldu.

Sürücü Tutuklandı

Araçta bulunan yabancı uyruklu 4 kişi ile birlikte sürücü de yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

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