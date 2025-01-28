Konya'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobildeki 2 Ölüm, Sürücü Tutuklandı

Konya'da Feci Kaza: Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde İki Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Çumra ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobil kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından sürücü Tahir Ferliarslan tutuklandı.

Kaza Detayları

Kazada yaralanan Tahir Ferliarslan'ın hastanede yapılan kontrollerinde 3.04 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ferliarslan hakkında daha önce 9 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı ve sürücü belgesinin 22 Kasım 2036'ya kadar geçici olarak iptal edildiği belirlendi.

Yasal Süreç Başladı

Jandarma Trafik Timi tarafından Ferliarslan'ın sürücü belgesine, 22 Kasım 2041 tarihine kadar geçici iptal işlemi uygulandı. Olayın ardından adliyeye sevk edilen Ferliarslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ölümlerle Sonuçlanan Kaza

42 CBK 50 plakalı otomobilin, Küçükköy ve Abditoğlu mahalleleri arasında yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada, otomobildeki Kamile Özat ve Meliha Ferliarslan hayatını kaybederken, sürücü Tahir Ferliarslan yaralandı.