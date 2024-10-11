Konya'da Feci Kaza: Otomobil ve Traktör Çarpıştı

Konya'da Kaza Gelişimi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşanan bir trafik kazası, iki araç arasında gerçekleşen çarpışmanın ardından trajik bir sona yol açtı. Mehmet Ali Kaymakçı (28) kontrolündeki 42 BFM 40 plakalı otomobil, Yenidoğan Mahallesi Doğancık mevkisinde, Ş.A. yönetimindeki 42 AKN 083 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kaza Sonucu ve Müdahale Süreci

Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hemen kaza yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü Kaymakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Ş.A. ise ambulans ile Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza ile ilgili detayların ortaya çıkması ve soruşturmanın derinleşmesi bekleniyor. Yerel halk ve trafik güvenliği konularında endişelerin arttığı belirtildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.