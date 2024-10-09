Konya'da Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı Başladı

Konya'da Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Konya, gençlik politikalarına yön vermek üzere gerçekleştirilen önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu tarafından yönlendirilen etkinlik, Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.

İlk Adımın Atıldığı Çalıştay

Açılış konuşmasında Efendioğlu, "Bu çalışmalar sürecinin ilkini Konya'da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Amacımız, Türkiye Gençlik Politika Belgesi'ni oluşturacak ve bu belge doğrultusunda sahada gençlerle etkileşimde bulunmaktır," şeklinde ifadelerde bulundu.

Katılımcılardan Beklentiler

İlerleyen aşamalarda, farklı şehirlerde düzenlenecek çalıştaylarda katılımcıların geri dönüşlerinin alınacağını vurgulayan Efendioğlu, "Sizlerin fikirleri, talepleri ve önerileri bizim için oldukça önemli," dedi.

Vali Akın'dan Önemli Mesaj

Konya Valisi İbrahim Akın ise çalıştayın sonuçlarının sadece Konya için değil, tüm Türkiye için önemli bir rehber olacağını belirtti.

Etkinlik, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi ve gençlerin sesi olmaya yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi.

Konya'da, Karatay Gençlik Merkezi'nde "Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi. Katılımcılar, toplu fotoğraf çektirdi.

Konya'da, Karatay Gençlik Merkezi'nde "Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi. Katılımcılar, toplu fotoğraf çektirdi.

Konya'da, Karatay Gençlik Merkezi'nde "Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi. Katılımcılar, toplu fotoğraf çektirdi.