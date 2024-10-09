DOLAR
34,24 0,06%
EURO
37,55 0,33%
ALTIN
2.885,17 -0,03%
BITCOIN
2.130.373,74 0,2%

Konya'da Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı Başladı

Konya'da düzenlenen çalıştay, gençlerin sorunlarına çözümler geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:46
Konya'da Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı Başladı

Konya'da Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Konya, gençlik politikalarına yön vermek üzere gerçekleştirilen önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu tarafından yönlendirilen etkinlik, Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.

İlk Adımın Atıldığı Çalıştay

Açılış konuşmasında Efendioğlu, "Bu çalışmalar sürecinin ilkini Konya'da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Amacımız, Türkiye Gençlik Politika Belgesi'ni oluşturacak ve bu belge doğrultusunda sahada gençlerle etkileşimde bulunmaktır," şeklinde ifadelerde bulundu.

Katılımcılardan Beklentiler

İlerleyen aşamalarda, farklı şehirlerde düzenlenecek çalıştaylarda katılımcıların geri dönüşlerinin alınacağını vurgulayan Efendioğlu, "Sizlerin fikirleri, talepleri ve önerileri bizim için oldukça önemli," dedi.

Vali Akın'dan Önemli Mesaj

Konya Valisi İbrahim Akın ise çalıştayın sonuçlarının sadece Konya için değil, tüm Türkiye için önemli bir rehber olacağını belirtti.

Etkinlik, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi ve gençlerin sesi olmaya yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi.

Konya'da, Karatay Gençlik Merkezi'nde "Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi....

Konya'da, Karatay Gençlik Merkezi'nde "Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi. Katılımcılar, toplu fotoğraf çektirdi.

Konya'da, Karatay Gençlik Merkezi'nde "Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi....

Konya'da, Karatay Gençlik Merkezi'nde "Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi. Katılımcılar, toplu fotoğraf çektirdi.

Konya'da, Karatay Gençlik Merkezi'nde "Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi....

Konya'da, Karatay Gençlik Merkezi'nde "Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi. Katılımcılar, toplu fotoğraf çektirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Turizm Fuarı Açıldı
2
Özgür Özel: Madencilerin Yanındayız ve Siyasi Tartışmalarda Temkinli Olmalıyız
3
İyilik Okulu Projesi 10. Yılını Kutladı
4
Google Çalışanları Nimbus Projesi'nde Baskı Altında
5
Van'da Kaybolan Öğrenci İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
6
Ukrayna Büyükelçisi, İkinci Barış Zirvesi İçin Rusya'nın Katılımını Talep Ediyor
7
CHP Lideri Özel, Almanya'nın Büyükelçisi Sorg ile Görüştü

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak