Konya'da Kuyumcuyu Dolandırmaya Çalışan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Konya’da Sahte Altın Skandalı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan üç şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Olayın Perdesi
Emniyet güçleri, şüpheli bir otomobili takibe alarak harekete geçti. Yapılan takip sonucunda, 1’i kadın 3 şüpheli, ilçedeki bir kuyumcuda sahte altın satma girişiminde bulunurken yakalandı.
Ele Geçirilen Malzemeler
Şüphelilerin içinde bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 26 sahte altın bilezik, 1 sahte altın ve 12 bin 550 lira cash para ele geçirildi. Bütün delillerle birlikte şüpheliler, emniyete götürüldü.
Emniyetin Mücadelesi
Bu olay, Beyşehir’deki güvenlik önlemlerinin artırılması ve dolandırıcılığa karşı yürütülen operasyonların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Sonuç ve Durum
Şüphelilerin sorgulamaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma derinlemesine sürdürülüyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 26 sahte altın bilezik, 1 sahte altın ve 12 bin 550 lira ele geçirildi.