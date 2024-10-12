Konya'da Kuyumcuyu Dolandırmaya Çalışan 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Konya’da Sahte Altın Skandalı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan üç şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olayın Perdesi

Emniyet güçleri, şüpheli bir otomobili takibe alarak harekete geçti. Yapılan takip sonucunda, 1’i kadın 3 şüpheli, ilçedeki bir kuyumcuda sahte altın satma girişiminde bulunurken yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin içinde bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 26 sahte altın bilezik, 1 sahte altın ve 12 bin 550 lira cash para ele geçirildi. Bütün delillerle birlikte şüpheliler, emniyete götürüldü.

Emniyetin Mücadelesi

Bu olay, Beyşehir’deki güvenlik önlemlerinin artırılması ve dolandırıcılığa karşı yürütülen operasyonların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sonuç ve Durum

Şüphelilerin sorgulamaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma derinlemesine sürdürülüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 26 sahte altın bilezik, 1 sahte altın ve 12 bin 550 lira ele geçirildi.