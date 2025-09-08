Konya'da market denetimi: 8 ayda 31 bin ürün, 6 milyona yakın ceza

Konya Ticaret İl Müdürlüğü marketlerde fiyat ve etiket denetimlerini sürdürdü; 8 ayda 31 bin ürün denetlendi, 6 milyona yakın ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:37
Konya'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi

Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri rutin kontrollerini sürdürüyor

Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, bazı marketlerde yaptıkları kontrollerde, reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimleri rutin olarak her gün sürdürdüklerini söyledi.

Denetimlerde, belli kriterlere göre kontroller gerçekleştirildiğini belirten Çağlayan, Konya'da, yılbaşından bu yana 8 ayda 31 bin ürün denetledik. Bunun 1900'üne aykırı işlemi yapıldı. Buralara tarafımızca 6 milyona yakın ceza yazıldı. Okulların açılması hasebiyle geçen hafta özellikle kırtasiye üzerine ciddi bir denetim yaptık. 1000'e yakın ürün denetledik. Bunun içerisinde 40'a yakın ürün aykırı bulundu ve 120 bin lira ceza yazıldı.

Çağlayan, tüketicilerin de duyarlılık göstererek yaşadıkları sorunlu durumlarda kendilerine ulaşabileceğini, Alo 175'i arayabileceklerini ve e-devlet üzerinden Haksız Fiyat Artış (HFA) sistemine girip şikayetlerini bildirebileceklerini kaydetti.

