Konya'da Obruk Yeniden Çöktü: Tarım Arazisi Tehdit Altında

Konya'nın Karapınar ilçesinde, daha önce doldurulan obruk, tarlada yeniden çöktü. Durum, çiftçiler için endişe kaynağı oldu.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 19:16
Konya'da Obruk Yeniden Çöktü: Tarım Arazisi Tehdit Altında

Konya'nın Karapınar İlçesinde Obruk Krizi

Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Apak Yaylası yakınlarındaki bir tarla, yeniden oluşan obruk nedeniyle tehlike altında. Daha önce doldurulmuş olan obruk, yaklaşık 8 metre derinliğinde ve 20 metre çapında olarak tekrar ortaya çıktı.

Olay, 15 gün önce tarlada ekim yapan işçilerin dikkatini çekmesiyle fark edildi. Tarla sahibi Ahmet Boztaş, yaptığı açıklamada daha önce aynı noktada oluşan çöküntünün 13 kamyon toprakla doldurulduğunu belirtti.

Çöken Obruk Daha Büyük!

Boztaş, yeniden oluşan obruğun, bir önceki yılda meydana gelen çöküntüden daha büyük olduğuna dikkat çekti. Çiftçi, “Obruğu yeniden doldurmak için girişimde bulunacağız. Çökmeye devam ederse dolduramayız.” ifadelerini kullandı. Bu durum, yerel çiftçiler için büyük bir endişe kaynağı oldu.

Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Apak Yaylası yakınlarında bulunan tarlada daha önce doldurulan...

Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Apak Yaylası yakınlarında bulunan tarlada daha önce doldurulan obruk yeniden çöktü.

Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Apak Yaylası yakınlarında bulunan tarlada daha önce doldurulan...

Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Apak Yaylası yakınlarında bulunan tarlada daha önce doldurulan obruk yeniden çöktü.

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