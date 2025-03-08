Konya'da Sahipsiz Köpeğin Saldırısında Bebeğin Ölümü: Başkan Kılca'dan Açıklama

Konya'da Sahipsiz Köpeğin Saldırısında Bebeğin Ölümü
Konya'nın Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Merkez Karatay ilçesinde yaşanan üzücü olayla ilgili açıklama yaptı. Sahipsiz köpeğin saldırısında hayatını kaybeden 2 yaşındaki bebeğin kaybının derin bir üzüntü yarattığını ifade eden Kılca, sosyal medya platformu X üzerinden duygu ve düşüncelerini paylaştı.
Kılca, açıklamasında, ''Dün akşam saatlerinde yaşanan olaydan dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Konunun hassasiyeti nedeniyle uzun süredir seferber bir şekilde toplama çalışması yürütüyoruz'' dedi. Ağustos 2024 Başkan Kılca, sokakları güvenli hale getirmek için mümkün olan en yoğun çalışmayı sahada uyguladıklarını vurgulayarak, ''Bazı bölgelerde geniş arazilere sahip olmamız nedeniyle toplama çalışmalarında daha hassas ve planlı ilerliyoruz. Bu süreçte sahipsiz köpek sorununu önemli ölçüde azalttığımızı görüyoruz'' diye konuştu. Kılca, insan hayatının her şeyden önemli olduğunu belirterek, ''Hayvanseverlik adı altında toplum sağlığını hiçe sayanların, insan hayatını ikinci plana atanların bu sorunun büyümesine neden olduğu gerçeğini kabul etmek zorundalar. Şehir olarak bu sorunu tamamen bitirene kadar durmayacağız” açıklamasında bulundu. Kayıp yavru için Allah’tan rahmet dileyen Kılca, aileye de sabır diledi. Konya Valiliği de, sahipsiz köpeklerin bakım evlerine toplanmasına yönelik mücadelelerin devam ettiğini ve olayla ilgili çok yönlü araştırmanın sürdüğünü duyurdu. Dün akşam Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek, saldırgan köpeklerden kurtarıldı ancak ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahale sonuç vermedi.
Sokakların Güvenliği İçin Yoğun Çalışmalar
Toplama Çalışmaları Sürecek
Başkan Kılca, sokakları güvenli hale getirmek için mümkün olan en yoğun çalışmayı sahada uyguladıklarını vurgulayarak, ''Bazı bölgelerde geniş arazilere sahip olmamız nedeniyle toplama çalışmalarında daha hassas ve planlı ilerliyoruz. Bu süreçte sahipsiz köpek sorununu önemli ölçüde azalttığımızı görüyoruz'' diye konuştu.
Kılca, insan hayatının her şeyden önemli olduğunu belirterek, ''Hayvanseverlik adı altında toplum sağlığını hiçe sayanların, insan hayatını ikinci plana atanların bu sorunun büyümesine neden olduğu gerçeğini kabul etmek zorundalar. Şehir olarak bu sorunu tamamen bitirene kadar durmayacağız” açıklamasında bulundu.
Kayıp yavru için Allah’tan rahmet dileyen Kılca, aileye de sabır diledi. Konya Valiliği de, sahipsiz köpeklerin bakım evlerine toplanmasına yönelik mücadelelerin devam ettiğini ve olayla ilgili çok yönlü araştırmanın sürdüğünü duyurdu.
Dün akşam Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek, saldırgan köpeklerden kurtarıldı ancak ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahale sonuç vermedi.