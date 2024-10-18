Konya'da Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

Konya'da Şok Olay: Sulama Kanalında Ceset Bulundu

Konya'nın Meram ilçesinde, Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşlar, sulama kanalında gördükleri cesedi hemen polise bildirdi.

Olayın Gelişimi

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede cesedin Satılmış Sıvacı'ya (35) ait olduğu belirlendi.

Ailesinin Kaybolduğunu Bildirdiği Kişi

Ceset, gerekli incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Ayrıca, sağlık çalışanı olan Sıvacı’nın ailesinin, kendisinin 5 gün önce kaybolduğunu bildirdiği ortaya çıktı.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.