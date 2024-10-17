Konya'da Tarım Aracı Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde tırla çarpışan tarım aracı sürücüsü yaşamını yitirdi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:36
Konya'da Tarım Aracı Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da Feci Kaza

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir patpat (tarım aracı) ile tırın çarpışması sonucu trajik bir kaza meydana geldi. Olayda patpatın sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan yolcu yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Akşehir istikametinden yeni Antalya yolu yönüne doğru seyir halinde olan Zafer Çalışkan (57) yönetimindeki patpat ile karşı yönden gelen Ömer Faruk G. (45) idaresindeki 34 ECY 039 plakalı tırın Seyran Mahallesi'nde çarpışması sonucu gerçekleşti.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı Meral Çalışkan'ı hızlıca ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan araştırma devam etmektedir.

Konya'nın Akşehir ilçesinde tırla çarpışan patpatın (tarım aracı) sürücüsü hayatını kaybetti...

Konya'nın Akşehir ilçesinde tırla çarpışan patpatın (tarım aracı) sürücüsü hayatını kaybetti, beraberindeki kişi yaralandı.

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