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Konya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde otomobil çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 00:39
Konya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Konya’nın Sarayönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 42 KS 159 plakalı otomobil ile 42 EA 160 plakalı otomobil Ladik yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma trafik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından açıldı.

Konya’nın Sarayönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Konya’nın Sarayönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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