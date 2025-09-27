Konya'da Trafik Kazasında Ölen 3 Yaşındaki İkizler Defnedildi

Köylü ve yetkililer cenaze töreninde bir araya geldi

Konya'nın Halkapınar ilçesinde 25 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 3 yaşındaki ikiz kardeşler Yiğit ile Kayra Koçer için son tören düzenlendi.

Cenazeler, Büyükdoğan Mahallesi Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından ikiz kardeşler mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene; baba Mehmet Koçer, yakınları, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan kazada ağır yaralanan anne Ayşegül Koçer'in tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaza, 25 Eylül'de İpekler Çiftliği mevkisinde yaşandı. Kadir E. idaresindeki 42 E 9064 plakalı otomobil, Mehmet Koçer'in kullandığı 42 L 3889 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Koçer'in aracındaki ikizler Kayra ve Yiğit Koçer hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan baba Mehmet Koçer ile anne Ayşegül Koçer ve diğer araçta bulunan Ferhat ile Hüseyin Bozkuş hastaneye kaldırıldı.

Tutuklanan alkollü sürücü Kadir E.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 3 yaşındaki ikiz kardeşler toprağa verildi. Yiğit ile Kayra Koçer'in cenazesi Büyükdoğan Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.