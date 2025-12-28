DOLAR
Konya'da Yılbaşının Simgesi: Kokina Çiçeğine İlgi Artıyor

Konya'da yılbaşına kısa süre kala kokina çiçeğine talep artıyor; buket fiyatları 700-800 liradan başlıyor ve her yaş grubundan yoğun ilgi görüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:26
Çiçekçiler hazırlıkta, talep her yaşta

Yılbaşına az bir süre kala Konya’da çiçekçilerde kokina çiçeği hazırlıkları sürüyor. Son yıllarda kentte rağbetin arttığını belirten esnaf, kokinanın yılbaşının sembollerinden biri haline geldiğini söylüyor.

Metin Dikici, 30 yılı aşkın süredir çiçekçilik yaptıklarını, mesleği dededen oğula, babadan da toruna sürdüreceklerini ifade etti. Dikici, yılbaşında kokinanın hem sokakta hem sosyal medyada gündem olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Son zamanlarda artık Aralık ayı geldiği zaman kokina hem insanlar arasında hem sosyal medyada gündem haline geliyor. Bir rivayete göre Kokina çiçeği sahibine verildikten sonra bir yıl boyunca hiç solmadan eğer durursa sahibine şans, bereket ve mutluluk getirdiğine inanılır."

Dikici, kokinanın yapısını anlatarak bunun iki farklı unsurdan oluştuğunu belirtti: "Ruscus adı verilen yeşilliğin üstüne sonradan eklenen kırmızı meyvelerden oluşan bir çiçektir." Yılbaşı döneminde kadınların eşlerinden veya sevgililerinden bir kokina beklentisi içine girdiğini, bunun satışlara olumlu yansıdığını aktardı.

Çiçekçideki hazırlıklardan örnek vererek, bazı siparişleri de paylaştı: "Hatta daha yeni iki tane arajman siparişi aldık. Üzerine de 'Birden bire hayatımın tümü oldun' notuyla iki tane sipariş hazırlamış bulunduk."

Buket fiyatları hakkında bilgi veren Dikici, demetlerin fiyat aralığının 700-800 liradan başladığını söyledi. İçine eklenen güllere veya farklı aparatiflere göre fiyatın değiştiğini, bazı demetlere ayıcık, kozalak veya papatya gibi eklemeler yapıldığını anlattı.

Talep edenlerin yaş aralığına ilişkin konuşan Dikici, gençten yaşlıya geniş bir yelpaze gördüklerini belirtti: "10-11 yaşında kız kardeşine götürenler, 40-45 yaşında ablasına ya da 60-65 yaşında eşine götüren amcalarımızı gördüm. Herhangi bir yaş aralığı bulunmamaktadır."

(TH-FM-)

