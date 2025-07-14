Konya'da Yolcu Otobüsü Ağaçlara Çarptı: 7 Yaralı

Konya'da Yolcu Otobüsü Kazası!

Konya'nın Karapınar ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. A.H. idaresindeki 35 BMR 481 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Karapınar çevre yolunun 11. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Bu talihsiz kaza neticesinde 7 kişi yaralandı.

Yaralılar Hızla Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ardından, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü A.H. ile birlikte yolculardan 6'sı, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel halk, kazanın ardından bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yolcu otobüsünün yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.