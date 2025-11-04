Konya Ereğli'de Otomobil Takla Attı: 6 Yaralı

Zengen Mahallesi kavşağı yakınında kaza

Konya’nın Ereğli ilçesinde, Adana-Aksaray kara yolunda meydana gelen kazada 1’i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 07 AUO 387 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole düşüp takla attı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın olduğu yerin Zengen Mahallesi kavşağı yakınları olduğu, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

