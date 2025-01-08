Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı Üç Yaşında: 3 Milyon Yolcu Taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın 3 yıl boyunca sunduğu hizmete dikkat çekerek, "Hattın açıldığı günden bu yana 3 milyon 783 bin yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti verdik." dedi.

Bakan Uraloğlu, 8 Ocak 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan hattın önemli bir ulaşım ağı oluşturduğunu vurguladı. Bu hattın yanı sıra, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın 2011, İstanbul-Konya YHT Hattı'nın 2014 yılında hizmete girdiğini hatırlattı.

Seyahat Sürelerinde Önemli Düşüş

Uraloğlu, Ankara-Karaman güzergahında günde 4, İstanbul-Karaman güzergahında ise 2 sefer düzenlendiğini belirtti ve bu hizmetin özellikle Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında önemli bir bağlantı sağladığını ifade etti. Ayrıca, Karaman-Konya seyahat süresinin 40 dakikaya, Ankara-Karaman'ın 2 saat 40 dakikaya ve İstanbul-Karaman'ın da 6 saate düştüğünü söyledi.

Yük Taşımacılığına Stratejik Katkı

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın sadece yolcu taşımacılığında değil, aynı zamanda yük taşımacılığında da önemli bir rol oynadığını dile getiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hattımız, Konya ve Karaman sanayi bölgelerini limanlara ve lojistik merkezlere bağlayarak ihracat ve ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlıyor. Bugüne kadar 3 bin 200 trenle toplam 1 milyon 457 bin ton yük taşındı."

Uraloğlu, Türkiye’nin demir yolu taşımacılığı vizyonu doğrultusunda 2053 hedefleri çerçevesinde hattın uzunluğunu 28 bin 600 kilometreye çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi. Karaman'dan güney illerine doğru genişletilen ağın, Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Gaziantep hattıyla kesintisiz ulaşım imkanı sunacağını kaydetti.