Konya Ovası'nda Yeni KOP Eylem Planı ile Tarım ve Sanayide Dönüşüm

Konya Ovası Yeni Eylem Planı ile Vizyonunu Büyütüyor

"Türkiye'nin tahıl ambarı" olarak bilinen Konya Ovası, yeni KOP Eylem Planı ile tarımsal ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı amaçlıyor. Yarından itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi bakanların katılımıyla detaylandırılacak olan bu plan, 8 ilde kapsamlı bir dönüşümü hedefliyor.

Bölgesel Kalkınma İçin Yapısal Dönüşüm

Yeni plan ile Konya merkezli Aksaray, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir illerinde "Yerel Kalkınma Hamlesi" vizyonu uygulanacak. Eylem, bölgelerin potansiyelinden azami yararlanarak sosyal ve ekonomik dengeleri sağlamayı hedefliyor.

Kuraklıkla Mücadelede Yeni Altyapılar

Yenilikçi projeler ile tarımsal üretimde verimlilik artırılacak, susuzluk probleminin etkileri azaltılacak. Altyapı projeleri sayesinde sulamada etkinlik artışı sağlanarak, çiftçilerin gelirleri yükseltilecek. Bu sayede, yer altı su seviyesinin düşmesi nedeniyle oluşan obrukların önüne geçilmesi öngörülüyor.

Su Kaybını Önleme Önlemleri

Yeni KOP Eylem Planı, sulama kapasitesinin geliştirilmesi ve su kaynaklarının etkin kullanımını teşvik edecek. Özellikle su kayıplarını önlemek üzere açık su kanallarının rehabilitasyonu hız kazanacak. Bu sayede yılda 600 milyon metreküp su tarıma kazandırılacak.

Hayvancılıkta Modernizasyon Projeleri

Rural kalkınmayı desteklemek amacıyla hayvancılık işletmeleri modernizasyon geçirecek. Modern hayvan pazarı, hayvan parkı ve et işleme tesisleri kurulacak, böylece sektörde katma değer artışı sağlanacak.

Rekabet Gücünü Arttırma Vizyonu

Bölgenin ekonomik potansiyeli, tarım ve sanayi alanındaki verimlilik ile katma değerli üretimle daha da artırılacak. Tarım, turizm ve üniversiteler gibi sektörlere yönelik yatırımlar hızlandırılacak.

Kırsal Kalkınmada İleri Adımlar

KOP Bölgesi'nde iller arası dengeli kalkınmayı sağlamak için çeşitli proje destekleri sunulacak. Eğitim, sağlık ve turizm gibi alanlarda gelişim hedeflenecek, kırsal yaşam kalitesi iyileştirilecek.

Yerel Kalkınma Hamlesi ile oluşturulan 2024-2028 KOP Eylem Planı'nın detayları, yarın gerçekleştirilecek etkinlikte kamuoyuna duyurulacak.