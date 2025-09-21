Konya Sarayönü'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde iki motosiklet çarpıştı; 12 yaşındaki Y.İ. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olayın detayları

Konya'nın Sarayönü ilçesinde meydana gelen kazada, plakaları henüz belirlenemeyen iki motosiklet, Kurşunlu Mahallesi Konya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde çarpıştı.

Kaza sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk belirlemelerde, M.Ü.'nün kullandığı motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Y.İ.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazada yaralanan M.Ü. (30), R.İ. ve B.İ., olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Gelişmeler takip ediliyor

Olayla ilgili daha fazla bilgi ve resmi açıklama bekleniyor. Bölgedeki trafik akışının kazanın ardından kontrol altına alındığı öğrenildi.

