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Konyalı Ali̇ye'ni̇n şaşırtan i̇nti̇kam planı! Kroki̇ çıkardı, otomobi̇lleri̇ kundakladı...

Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan otomobil kundaklama olayı, Aliye Ay ve yeğeni H.A.'nın gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Olayda, Aliye Ay'ın işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu akrabası Yaşar Soycan'ın araçları kimliği belirsiz kişilerce kundaklanmıştı.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 12:07
Konyalı Ali̇ye'ni̇n şaşırtan i̇nti̇kam planı! Kroki̇ çıkardı, otomobi̇lleri̇ kundakladı...

14 Haziran gecesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yaşar Soycan'a ait olan iki otomobil kundaklanarak kullanılamaz hale getirildi. Soycan, uzaktan akrabası Aliye Ay'ı ve onun yeğeni H.A.'yı şüpheli olarak gösterdi ve olayın ardında intikam amaçlı bir plan olduğunu iddia etti.

KUNDAKLAMA

ADIM ADIM PLANAN KUNDAKLAMA

Ay'ın işten çıkarılmasının ardından Soycan'ı sorumlu tutarak tehdit etmeye başladığı belirtildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda Aliye Ay ve yeğeni H.A.'nin kundaklamayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Her iki şüpheli de gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Aliye Ay'ın cep telefonunda yapılan incelemede, olay yerinde keşif yaptığı ve kundaklamayı nasıl gerçekleştireceği konusunda araştırmalar yaptığı ortaya çıktı.

KUNDAKLAMA ALİYE

KARDEŞİ VE YEĞENİNE TEKLİF ETTİ

Aliye Ay'ın, önce kardeşine ardından yeğenine kundaklama teklif ettiği, kardeşinin reddetmesi üzerine ise yeğenini olaya dahil ettiği belirtildi. Ay'ın güvenlik kameralarından kaçmak için su bulunmayan kanaldan olay yerine gittiği ifade edildi. Her iki şüpheli de suçlarını itiraf etti ve tutuklandı.

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