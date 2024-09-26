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Kopenhag'da Filistin Destekçisi Protestocular Dışişleri Bakanlığı'nı Boyadı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Filistin destekçileri Dışişleri Bakanlığı binasına kırmızı boya püskürttü.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 21:09
Kopenhag'da Filistin Destekçisi Protestocular Dışişleri Bakanlığı'nı Boyadı

Kopenhag'da Protesto Eylemi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, bir grup Filistin destekçisi, Dışişleri Bakanlığı binasının dış cephesine kırmızı boya püskürterek önemli bir protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Protestonun Sebebi

Bu eylem, İsrail'in Gazze'ye yönelik yürüttüğü saldırılara karşı dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Danimarka Radyosu'nun (DR) haberine göre, göstericiler, binanın duvarlarına "İsrail çocukları öldürüyor" ve "İsrail'i boykot et" gibi mesajlar yazdırdı.

Polis Açıklamaları

Olayla ilgili bilgi veren polis memuru Espen Godiken, ifade etti: "Göstericiler, binanın dış kısmına kırmızı boya püskürterek bu mesajları dile getirdi. Olay sonrası herhangi bir gözaltı gerçekleşmedi. Kolluk kuvvetleri, olay yerindeki video kayıtlarını gözden geçiriyor."

Sonuç

Bu tür protestoların, yürütülen uluslararası çatışmalara dair farkındalığı artırma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

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