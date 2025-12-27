Körfez Mimar Sinan’da 28 Sokak Yenileniyor: Yaklaşık 10 Kilometrelik Üstyapı

Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde Üstyapı Yenileme Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli yaşam alanı sunmak amacıyla Mimar Sinan Mahallesi’nde kapsamlı bir üstyapı projesi başlattı. Altyapısı tamamlanan bölgede 28 sokak ve yaklaşık 10 kilometrelik alanda yürütülen çalışmalar hızla ilerliyor.

Çalışma Sahasında Güncel Durum

Proje kapsamında Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde 550 metrelik bölümde binder asfalt serimi tamamlandı. Cadde boyunca yaya kaldırımlarındaki onarım çalışmaları devam ediyor. Denizciler Caddesi’nde ise trimer kazı ve PMT serimi yapılmasının ardından asfaltlama gerçekleştirilecek.

Proje Detayları

Yürütülen üstyapı çalışmalarıyle yollar, kaldırımlar ve bordürler baştan sona yenileniyor. Projede ilk etapta ana arterlerde çalışmalar yoğunlaştırılıyor, ardından ara sokaklara geçilecek. Planlanan iş kalemleri şunlar:

16 bin 137 metreküp kazı, 11 bin 520 metreküp dolgu ve 9 bin 870 metreküp trimer kazısı yapılacak. Ayrıca 6 bin metrekare baskı beton, bin 400 metreküp süpürge beton, 26 bin ton plent-miks alttemel ve temel serimi planlanıyor.

Üstyapıda kullanılacak malzemeler ve üretimler arasında 20 bin 455 ton bitümlü binder ve aşınma asfaltı, 2 bin metrekare prefabrik beton parke ve 2 bin 500 metre prefabrik beton bordür imalatı yer alıyor.

İlerleme ve Takvim

Projede şu ana kadar yüzde 17 oranında fiziksel ilerleme sağlandı. Üstyapı çalışmalarının 2026 yılı Ağustos ayında tamamlanması hedefleniyor.

