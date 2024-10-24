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Körfez Ülkeleri ve Hamas'tan TUSAŞ'a Destek

Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap ülkeleri, TUSAŞ'a yapılan saldırıyı kınayarak Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:26
Körfez Ülkeleri ve Hamas'tan TUSAŞ'a Destek

Arap Ülkeleri ve Körfez İşbirliği Konseyi, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Yemen ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Hamas, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısını sert bir dille kınadı.

BAE'den Kınama Açıklaması

BAE Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada terör eylemlerinin uluslararası güvenliğe zarar verdiğini ve bu tür saldırıların kesinlikle reddedilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin güvenliği ve istikrarı için alınan önlemlerle tamamen dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Umman ve Yemen'den Destek

Umman Dışişleri Bakanlığı, "Saldırıyı kınıyoruz, dost Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğumuzu ve güvenliğini korumak için aldığı önlemleri destekliyoruz," şeklinde bir bildiri yayınladı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Yemen Dışişleri Bakanlığı da Türkiye’nin güvenliğini hedef alan her türlü terör eylemini reddettiklerini belirtirken, Türkiye’ye olan desteklerini yineledi.

KİK Genel Sekreteri'nden Sert Bir Kınama

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını "en güçlü ifadelerle" kınadı. Budeyvi, uluslararası toplumun bu tür eylemler karşısında birleşmesi gerektiğini dile getirerek, kurbanların ailelerine ve Türkiye halkına başsağlığı diledi.

Hamas’tan Dayanışma Mesajı

Hamas da, TUSAŞ’ı hedef alan ve birçok can kaybına neden olan terör saldırısını kınayarak, Türkiye ve halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti. Açıklamada, yaralılara şifa dilekleri iletildi.

Bu uluslararası destek, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir dayanışma örneği olarak öne çıkıyor.

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